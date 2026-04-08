Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın, istifasının ardından Anahtar Parti’ye katılma kararı aldığı ve rozetinin 9 Nisan’da Yavuz Ağıralioğlu tarafından Ankara’da düzenlenecek törenle takılacağı açıklandı.

ROZET TÖRENİ ANKARA’DA YAPILACAK

Bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Akalın’a rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu takacak. Tören, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Akman Premium Hotel’de gerçekleştirilecek.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada, “Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılma kararı almıştır. Sayın Akalın için düzenlenecek rozet takma töreni; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Hülagü:

sen ona takıyon o sana takıyo, reyiz en son size takıyo gibi geldi bana ( rozeti )

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

