Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın, Anahtar Parti’ye katılacağı açıklandı. Akalın’ın rozetinin yarın düzenlenecek törenle takılması bekleniyor.

Bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Akalın’a rozetini Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu takacak. Tören, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Akman Premium Hotel’de gerçekleştirilecek.

Anahtar Parti’den yapılan açıklamada, “Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılma kararı almıştır. Sayın Akalın için düzenlenecek rozet takma töreni; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.