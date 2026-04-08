Haberler

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Elazığ’da komiser ile hakim arasında trafikte başlayan tartışma, şikayet sonrası idari soruşturmaya dönüştü ve komiser görevden uzaklaştırıldı.

  • Elazığ'da bir komiser ile kadın hakim arasında trafikte yaşanan tartışma sonrası komiser görevden uzaklaştırıldı.
  • Komiser, kadın hakimin aracının trafikte sıkışıklığa neden olduğu ve araç kullanırken sigara içtiği gerekçesiyle sürücüyü uyardı.
  • Kadın hakim, olaydan iki gün sonra komiser hakkında şikayette bulundu ve dosya Elazığ Valiliği'ne intikal etti.

Elazığ’da görev yapan bir komiser ile kadın hakim arasında trafikte yaşanan tartışma, şikayet sonrası idari sürece taşındı ve komiser görevden uzaklaştırıldı.

UYARI GERİLİME DÖNÜŞTÜ

Olay Çarşamba günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre kadın hakimin kullandığı araç trafikte sıkışıklığa neden oldu. Bunun üzerine görevde olduğu belirtilen komiser, önce megafonla sürücüyü sözlü olarak uyardı. Ardından ekip aracıyla sürücünün yanına yaklaşan komiserin, araç kullanırken sigara içtiği gerekçesiyle sürücüyü uyardığı öne sürüldü. Sürücünün sigarayı yere attığı, komiserin ise çevreyi kirlettiği gerekçesiyle ikinci bir uyarıda bulunduğu aktarıldı.

KİMLİK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Sözcü'de yer alan habere göre; bu sırada sürücünün “Ben hakimim” diyerek karşılık verdiği, komiserin ise kimlik talep ettiği belirtildi. Kimliğinin yanında olmadığını ifade eden sürücünün, bir savcıyı telefonla arayarak kimliğini teyit ettirdiği iddia edildi. Görüşmenin ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

KOMİSER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaydan iki gün sonra kadın hakimin komisere yönelik şikayette bulunduğu, dosyanın Elazığ Valiliği’ne intikal ettiği belirtildi. Valiliğin başlattığı idari inceleme kapsamında komiserin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Kılıçel ise olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, komiserin görevini yerine getirirken uyarılarda bulunduğunu savundu. Kılıçel, yaşanan sürecin ardından komiser hakkında alınan kararın tartışma yarattığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
