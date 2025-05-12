Karamürsel'de Denizde Köpüksü Tabakalar Görüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi sahilinde denizde oluşan köpüksü tabakalar dikkat çekti. İki gündür bölgedeki etkili yağmur sonrası köpüklü alanlar azalırken, dalgalarla tabakalar kıyıya doğru sürüklendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka görüldü.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki sahilde, teknelerin bulunduğu alanda köpüksü tabakalar oluştu.
İki gündür bölgede etkili olan öbekler halindeki tabakalar, zaman zaman yağan yağmurun etkisiyle azaldı.
Dağılan tabakalar, dalgalarla açıktan kıyıya doğru sürüklenerek teknelerin bulunduğu alanda toplandı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel