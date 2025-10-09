Haberler

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistin'e Destek Programı Düzenlendi

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda, Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde yapılan etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler Filistin halkına destek mesajı verdi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda Filistin'e destek programı düzenlendi.

Aksa Tufanı'nın yıl dönümü kapsamında okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Filistin halkına destek mesajı verdi.

Filistin bayraklarını okulun bazı bölümlerine donatan öğrenciler, kendi hazırladıkları dövizlerle de Gazze'deki akranlarına destek verdi.

Okul Müdürü Sadullah Eren, yaptığı konuşmada, "Filistin halkına verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı bir gösteri hazırladık. Etkinlik, öğrencilerimizin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme ve sorumluluk bilinci kazanmalarını amaçlıyor." dedi.

Eren, etkinliklerin aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer temelli yaklaşımını somutlaştırdığını belirterek, katılanların duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
