Karaman Valisi Yılbaşı Ziyaretlerine Devam Etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Çiçekli, diyaliz tedavisi gören hastaların durumları hakkında bilgi aldı, iyi dileklerini iletti.

Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Çiçekli, daha sonra, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Karaman-Konya kara yolundaki polis ve jandarma uygulama noktalarını ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Ziyarete, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve kurum müdürleri katıldı.