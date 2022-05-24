Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ermenek'i ziyaret etti - Haberler

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ermenek'te ziyaretlerde bulundu.

İlk önce Ermenek Kaymakamlığını ziyaret eden Akkoyun, İlçe Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Akkoyun, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akkoyun, ardından Güneyyurt beldesine geçti.