Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ermenek'i ziyaret etti - Haberler

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Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ermenek'i ziyaret etti

AA - Ali Bardak - Güncel
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Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Ermenek'i ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ermenek'te ziyaretlerde bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ermenek'te ziyaretlerde bulundu.

İlk önce Ermenek Kaymakamlığını ziyaret eden Akkoyun, İlçe Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Akkoyun, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akkoyun, ardından Güneyyurt beldesine geçti.

AA / Ali Bardak - Güncel

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