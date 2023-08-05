Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Çiğdemli köyünü ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Çiğdemli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve köy yolundaki asfalt çalışmasını inceledi. Ziyarete İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da katıldı.