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Karaman Valisi Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirdi

Karaman Valisi Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirdi
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve onların tecrübe ve bilgeliğinin önemine dikkat çekti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Çiçekli, huzurevinde kalan yaşlılarla ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Medeniyet ve kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyüklerin büyük rol oynadığını vurgulayan Vali Çiçekli, "Tecrübe ve bilgelikleriyle yolumuza ışık tutan, sevgileri ve öğütleriyle hayatımızı her an zenginleştiren baş tacımız ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Vali Çiçekli, huzurevi bahçesinde yapımı tamamlanan bocce sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyarete Vali Çiçekli'nin eşi Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Seval Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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