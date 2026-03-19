Karaman Valisi Çiçek trafik denetimine katıldı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, bayram tatili öncesinde trafik denetimlerine katılarak, sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı ve güvenli bir bayram geçirmenin önemini vurguladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, bayram öncesi gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Vali Çiçek, Konya-Karaman karayolunda denetim yapan ekiplerle bir araya geldi.

Denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Çiçek, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili öncesi tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Çiçek, "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, 94 ayrı noktada 1193 personeliyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayacak. Trafik tedbirleri kapsamında çeşitli noktalarda denetimler olacak. Bütün personelimiz, devletimizin imkanlarıyla vatandaşlarımız için vazifelerinin başında bulunacaklar. Ramazan Bayramı'nın huzur içinde geçmesi için vatandaşlarımızın da duyarlı olması oldukça önemli. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya ve emniyet kemerlerini takmayı ihmal etmemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Vali Çiçek'e, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
