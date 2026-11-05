Karaman Valisi Çiçek, Paşabağı, Zengen, Gülkaya ve Akpınar köylerinde halkla buluştu

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu.

Merkeze bağlı Paşabağı, Zengen, Gülkaya ve Akpınar köylerini ziyaret eden Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı katıldı.

Kaynak: AA