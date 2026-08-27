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Vali Çiçek'ten İlçe ve Köy Ziyaretleri

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarıveliler ilçesini ziyaret eden Çiçek, Kaymakam Mustafa Katran'dan, kamu hizmetlerinin işleyişi, yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Başyayla ilçesine giden Çiçek, Kaymakam Abdülsamet Kocakaya ile ilçenin genel durumu hakkında görüştü.

Çiçek daha sonra Bozyaka, Üzümlü ve Büyükkarapınar köylerinde köy muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Çiçek, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumların koordinasyonunda değerlendirileceğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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