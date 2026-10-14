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Karaman Valisi Çiçek, Ermenek'te köyleri ziyaret edip muhtarlardan bilgi aldı

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Karaman Valisi Çiçek, Ermenek'te köyleri ziyaret edip muhtarlardan bilgi aldı
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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde Ardıçkaya, Pınarönü, Sarıvadi, Gökçekent köylerini ziyaret edip muhtarlardan bilgi aldı. Çiçek, ihtiyaçların ilgili kurumlarca koordinasyon içinde karşılanacağını, köylerin refahını yükseltme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ardıçkaya, Pınarönü, Sarıvadi ve Gökçekent köylerini ziyaret eden Çiçek, muhtarlardan yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Çiçek, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması için ilgili kurumların gerekli çalışmaları koordinasyon içinde yürüteceğini belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Çiçek, köylerin refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Ziyarete, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez katıldı.

Kaynak: AA
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