Haberler

Karaman Valisi Çiçek, Ermenek- Mut Devlet Yolu şantiyesini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek- Mut Devlet Yolu şantiyesinde inceleme bulundu.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek- Mut Devlet Yolu şantiyesinde inceleme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, şantiye alanında inceleme bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada, 2022'de ihale edilen 57,6 kilometre uzunluğundaki Ermenek-Mut Devlet Yolu Projesi'nin 54,3 kilometrelik kesiminin tamamlandığı, kalan 3,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Çiçek, Ermenek ilçesi açısından büyük önem taşıyan yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale geleceğini kaydetti.

Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karayolları 37. Şube Şefi Mücahit Çevik ve AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Aytekin Aydın katıldı.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

20 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Tüm hizmetler sil baştan değişiyor
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Ünlü Türk maden suyu raflardan toplatıldı! Beklenen açıklama geldi
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar