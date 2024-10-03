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Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek'te Eğitimi Değerlendirdi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek'te Eğitimi Değerlendirdi
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Mehmet Çalışkan, Uysal Hasan Kalan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetiminden bilgi aldı ve öğretmenler ile öğrencilerin karşılaştığı zorlukları dinledi. Eğitimin kalitesini artırmak için iş birliği mesajı verdi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Ermenek ilçesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Uysal Hasan Kalan Fen Lisesini ziyaret eden Çalışkan, okul yönetiminden bilgi aldı.

Çalışkan, ziyaret sonrasında gazetecilere, karşılaşılan zorlukları ve çözüm önerilerini dinlediğini, eğitimin kalitesini artırmak için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Eğitim camiasının her bir ferdinin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirten Çalışkan, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Çalışkan daha sonra "Şiddetin Psikolojik, Sosyal, Dini ve Hukuksal Boyutları Semineri"ne katılarak öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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