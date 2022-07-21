Karaman haberleri! Ermenek'te orman yangını (2) - Haberler

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Karaman haberleri! Ermenek'te orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Rıza Etci - Güncel
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Karaman haberleri! Ermenek'te orman yangını (2)

Karaman gündem haberi: 2 HEKTAR KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2 HEKTAR KÜL OLDU

Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Güncel

Gökçekent İtfaiye Karaman Güncel Haberler

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