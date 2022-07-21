Karaman haberleri! Ermenek'te orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Rıza Etci - Güncel
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Karaman gündem haberi: 2 HEKTAR KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2 HEKTAR KÜL OLDU
Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Güncel