Karaman haberleri! Ermenek'te orman yangını (2) Karaman gündem haberi: 2 HEKTAR KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 2 HEKTAR KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesi Gökçekent köyünde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Güncel Gökçekent İtfaiye Karaman Güncel Haberler

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