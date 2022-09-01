Karaman gündem haberleri | Karaman'da çıkan ev yangını hasara neden oldu Güncel Haberler Gelen Karaman haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bardak Ermenek İtfaiye Karaman Güncel Haberler

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