Karaman'daki Gödet Barajı pelikanlara göç yolunda mola veriyor

Karaman'daki Gödet Barajı pelikanlara göç yolunda mola veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı, göç yolculuğu sırasında pelikanlara kısa süreli konaklama imkanı sunuyor. Baraj gölünde mola veren pelikanlar, dinlenip beslenirken kuş gözlemcileri ve doğaseverlere de görsel güzellik sunuyor.
Karaman'ın merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı pelikanlara ev sahipliği yapıyor.
Gödet Barajı, göçmen kuşların kısa süreli konaklama noktaları arasında yer alıyor.
Göç yolculuğu sırasında baraj gölünde mola veren pelikanlar, dinlenme ve beslenme fırsatı buluyor.
Pelikanlar, göç dönemlerinde kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de görsel güzellikler sunuyor.
Baraj yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde görülen pelikanlar, doğal ortamlarında görüntülendi.
Kaynak: AA