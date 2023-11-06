Karaman'daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci öldürdüğü iddia edilen zanlı ve 1 kişi tutuklandı.

Olay sonrası A.B.A. ve kavgaya karıştığı ileri sürülen A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B.A. ve A.Y. adliyeye götürüldü. Zanlılardan A.B.A. adliyeye getirilişi sırasında bir gazetecinin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna "Sebeplileri dışarıda." diye cevap verdi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Şehir Parkı'nda dün A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.A'nın pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen Eser hayatını kaybetmişti.