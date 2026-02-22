Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaydetti
Karaman-Ereğli kara yolunda yol kenarında ot toplayan 75 yaşındaki Fatma Özer, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.
P.P. idaresindeki 07 AHV 650 plakalı otomobil, Karaman- Ereğli kara yolunun 17. kilometresinde yol kenarında ot toplayan Fatma Özer'e (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
