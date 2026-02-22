Haberler

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaydetti

Güncelleme:
Karaman-Ereğli kara yolunda yol kenarında ot toplayan 75 yaşındaki Fatma Özer, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

P.P. idaresindeki 07 AHV 650 plakalı otomobil, Karaman- Ereğli kara yolunun 17. kilometresinde yol kenarında ot toplayan Fatma Özer'e (75) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
