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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş. ve G.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden B.Ç. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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