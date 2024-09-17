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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şüpheli Gözaltında

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Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kazımkarabekir ilçesindeki kenevir tarlasında 135 kök kenevir ve 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi. Kent merkezinde yapılan diğer bir operasyonda ise 20 kök kenevir bitkisi ve 36 tarihi obje bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kazımkarabekir ilçesinde mısır tarlasında kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarlada narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 135 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda ise 20 kök kenevir bitkisi, 19 gram kubar esrar ve 36 tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.O. ve E.C. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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