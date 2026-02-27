Haberler

Karaman Valiliğinden polisten kaçan kişilerin karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Karaman Valiliğinden polisten kaçan kişilerin karıştığı kazaya ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polisten kaçan araçların karıştığı trafik kazasında 5 şüpheli tutuklandı. Araçların takibi sırasında 3 bin 619 sentetik hap ele geçirildi.

Karaman Valiliği, araçlarıyla polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mersin'den Karaman'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Karaman-Mut yolunda iki aracın durdurulmak istendiği, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakilerin, şehir merkezinde karıştıkları kazanın ardından yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimize giriş yapan ve birlikte hareket eden iki aracın takibi sonucu biri durdurulabilmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam etmiştir. Araç şehir merkezinde kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobile çarpmış, kaza sonrası araçtaki 2 şüpheli yakalanmıştır. Otomobilin stepnesinde 3 bin 619 sentetik hap ele geçirilmiştir. İki araçtaki 5 şüpheli, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Şüphelilerin kaçarken çarptığı araçta bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zehir tacirleriyle ve milletimizin huzuruna göz diken suçlarla mücadelemiz taviz vermeden devam edecektir."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler