Karaman'da TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali Açıldı

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Karaman'da, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali, Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. 11 okuldan yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı etkinlikte 57 proje sunuldu ve festival 13 Haziran'a kadar devam edecek.

Karaman'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali" açılışı yapıldı.

Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 11 okuldan yaklaşık 150 öğrencinin 57 projesi sergilendi.

Festivalin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan projeleri inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

Etkinlik, 13 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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