Karaman'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Karaman'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında Y.D. idaresindeki hafif ticari araç, N.A.'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada N.A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Y.D. idaresindeki 70 ACP 531 plakalı hafif ticari araç, Ahi Evran Bulvarı'nda N.A. (54) yönetimindeki 70 ABL 650 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
