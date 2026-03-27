Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı
Karaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 39 bin 544 kişiyi sorguladı ve ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde ile tarihi eserler de yer aldı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 97 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-26 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 39 bin 544 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, kuru sıkı tabanca, 11 tarihi eser niteliğinde obje, 19 sikke, 2 tarihi sütun başı, 21 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO