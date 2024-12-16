Karaman'da Suç Operasyonu: 40 Gözaltı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9-15 Aralık arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 71 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 5 kesici- delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.