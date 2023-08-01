Karaman'da Silahlı Saldırıda Öldürülen Kişinin Katili Eşi Çıktı

Karaman'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Başar'ı tabancayla vuran kişinin, eşi Ebru Başar'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Ebru Başar'ın da olay yerinde olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan Ebru Başar, sevgilisi M.B. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

KARAMAN'da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Başar'ı tabancayla vuran kişinin, eşi Ebru Başar'ın sevgilisi M.B. olduğu saptandı. Ebru Başar'ın eşi öldürülürken de olay yerinde olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan Ebru Başar, sevgilisi M.B. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz günü İmaret Mahallesi 169 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Başar, evinin önüne gelen 1'i kadın 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Başar, tabanca ile açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan Ebru Başar'ın Mehmet Başar ile bir süredir ayrı yaşadıkları cinayeti işleyen M.B. ile ilişkisi olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.