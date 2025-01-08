Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Karaman'da Restoranda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, restoranın bacasında meydana geldi ve çatısına sıçradı.

Karaman'da restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede restoranın çatısına da sıçrayınca, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
img

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
img

Fetö'den devredilen ünlü şirketin ismi değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.