Karaman'da Restoranda Yangın Çıktı
Karaman'ın Sekiçeşme Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, restoranın bacasında meydana geldi ve çatısına sıçradı.
Karaman'da restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede restoranın çatısına da sıçrayınca, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel