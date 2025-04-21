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Karaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Karaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Karaman-Mersin kara yolunda meydana gelen kazada, 70 AAR 805 plakalı otomobil takla attı. Olayda sürücü V.Ş. ve yanındaki S.Ş. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

V.Ş. idaresindeki 70 AAR 805 plakalı otomobil, Karaman- Mersin kara yolunun 20. kilometresinde takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki S.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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