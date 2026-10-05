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Karaman'da otomobil panelvanla çarpıştı, 3 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

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Karaman'da otomobil panelvanla çarpıştı, 3 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır
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Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İ.İ. (26) idaresindeki 06 CCE 023 plakalı otomobil, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde A.U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile panelvandaki A.K. (24) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.U. ve A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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