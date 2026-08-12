Haberler

Karaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Kemal Talha Bozkurt hayatını kaybetti, motosikletteki Z.E.K. ağır yaralandı. Kaza, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Bozkurt ile motosikletteki Z.E.K. ağır yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşetin adresi Beykoz! Parkta tartıştığı adamı cami önünde öldürdü

Parkta tartıştığı adamı cami önünde katletti! Görüntü dehşet
Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü

Karşısında görünce ağzı açık kaldı, hemen boynuna sarıldı

Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş
114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şov var