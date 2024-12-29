Karaman'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Karaman'da M.Y.C. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilerek park halindeki bir araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Y.C. idaresindeki 70 ABV 529 plakalı otomobil, Mümine Hatun Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 70 ABN 308 plakalı otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y.C, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel