Karaman'da Nehirde Serinlerken Genç Adam Hayatını Kaybetti
Karaman'ın Bucakkışla köyünde Göksu Nehri'ne giren 23 yaşındaki Ramazan Gökmen, suda çırpınmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Gökmen, kurtarılamadı.
Karaman'da serinlemek için Göksu Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Bucakkışla köyü sınırlarından geçen Göksu Nehri'ne giren Ramazan Gökmen (23), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gökmen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gökmen'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel