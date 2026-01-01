Karaman'da karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Güldere köyü yolunda iki otomobilde mahsur kalan dört kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Karaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güldere köyü yolunda kar yağışı nedeniyle 2 otomobilde bulunan 4 kişi yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel