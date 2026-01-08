Haberler

Baba ile 3 oğlunun tabanca ile vurulduğu olayın nedeni 14 bin liralık borç çıktı

Baba ile 3 oğlunun tabanca ile vurulduğu olayın nedeni 14 bin liralık borç çıktı
Karaman'da bir alacak meselesi yüzünden yaşanan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Olayda, baba ve oğlu tabancayla ateş açarak dört kişiyi yaraladı. İki kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da çıkan kavgada Mustafa Şahin ile oğulları Kazım ve Arif Şahin'i tabancayla yaralayıp, diğer oğlu Yunus Emre Şahin'i ise öldüren Mehmet K. (41) ile oğlu Cemal K., (30) adliyeye sevk edildi. Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'nin alacakları olan 14 bin lirayı isteyince tartışma çıktığı ve olayın yaşandığı belirtildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım ve Arif Şahin, daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Bunun üzerine Mehmet K., otomobilinin bagajından aldığı tabancayla Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Baba- oğul bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olay günü Mehmet K. ile oğlunun alacakları olan 14 bin lirayı isteyince taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Yunus Emre Şahin ise Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye yoğun bakımda tedavi gören babası ve 2 kardeşi katılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
