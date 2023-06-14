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Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. Yılı Törenle Kutlandı

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. Yılı Törenle Kutlandı

Güncel Haberler

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Garnizon Şehitliği ziyaretinden sonra İl Jandarma Komutanlığında, temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni gerçekleştirildi. Üniformaları giydirilen engelliler tören alanına alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende temsili askerler, refakatçilerin yardımıyla ant içti.

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Şehitliği ziyaretinden sonra İl Jandarma Komutanlığında, temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Üniformaları giydirilen engelliler tören alanına alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende temsili askerler, refakatçilerin yardımıyla ant içti.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Mustafa Çetinkaya Jandarma Karaman Güncel Haberler

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