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Karaman’da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Karaman’da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Z.Ü. (20) idaresindeki 70 ABZ 397 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi 684. Sokak'ta A.S.A'nın (16) kullandığı 15 ABT 783 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 70 ABZ 397 plakalı motosikletteki U.F.U. (20) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Z.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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