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Karaman'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi

Karaman'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
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Karaman'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karaman'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aktekke Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, bando eşliğinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ardından vatandaşlara sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve sigara bırakma danışmanlığı konularında bilgi verildi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli spor faaliyetleri yaptırıldı, tansiyon, kan şekeri, diyabet risk skoru ve hareket yaşı ölçümleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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