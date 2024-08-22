Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Filistin'e Destek İçin Kubbetü's Sahra Çadırı Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kubbetü's Sahra'nın temsili çadırı kuruldu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda kurulan Kubbetü's Sahra çadırının önünde toplanan dernek üyeleriyle vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen katliamlara rağmen Filistin'in bir gün mutlaka özgür olacağını söyledi.

Karaman'da, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kubbetü's Sahra'nın temsili çadırı kuruldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda kurulan Kubbetü's Sahra çadırının önünde toplanan dernek üyeleriyle vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen katliamlara rağmen Filistin'in bir gün mutlaka özgür olacağını söyledi.

"Özgür Filistin" sloganlarının adım adım gerçekleşen bir inanç mevzusu olduğunu belirten Gezen, "İsrail, Gazze'de vahşice katliamlarına devam ediyor. Filistin direnişi bütün hesapların üstünde, Allah'ın bir hesabı olduğuna inananların davasıdır. Biz bu davaya inanıyoruz. Gazze'yi, Filistin'i, Uygur Türklerini, Keşmir'i, Arakan'ı unutmamalıyız. Kurduğumuz sembolik Kubbetü's Sahra çadırında tutacağımız nöbetler ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle gönlümüzün her daim mazlumların yanında olduğunu göstereceğiz." dedi.

Program, Kur-an'ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Demokrasi 15 Temmuz Filistin karaman İsrail Gazze Konya Sahra Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title