Karaman'da evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

Karaman'da evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde 81 yaşındaki Ö.Y'nin, evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Şüpheliye ait ev ve depoda yapılan aramalarda 225 litre ev yapımı şarap, 21 litre sahte rakı ele geçirildi.
"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA / Mehmet Çetin - Güncel