Karaman'da düzenlenen toplantıda Turizm Master Planı hazırlıkları ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karaman'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Karaman Turizm Master Planı hazırlık çalışmaları ele alınarak planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Ermenek ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha etkin tanıtılması, turizm destinasyonu olarak güçlendirilmesi ve ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, Karaman'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasının önemli olduğunu belriterek kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA