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Karaman'da "Türkiye Çevre Haftası" kutlanıyor

Karaman'da 'Türkiye Çevre Haftası' kutlanıyor
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Karaman'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı, etkinlikler hafta boyunca sürecek.

Karaman'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve protokol üyeleri Cumhuriyet Parkı'ndan Aktekke Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Ardından, öğrenciler kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Programa Vali Hayrettin Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Hafta boyunca etkinlik düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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