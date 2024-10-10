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Karaman'da Bilim Şenliği Açıldı

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Karaman'da 'Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu' temalı bilim şenliğinin açılışı gerçekleştirildi. Vali Çiçekli, etkinliğin gençlerin geleceğe hazırlık sürecindeki önemine dikkat çekti. Şenlikte bilim ve teknolojide 38 atölye sunulacak.

Karaman'da "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu" temalı bilim şenliği açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, geleceği şekillendirecek çocukların bu tür etkinliklerle buluşturulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara etkinlikten faydalanmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Burada düzenlenen etkinlik ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü ve o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlara hazırlanması projesi aslında. Bu yüzden etkinliği gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum. Sizlerin bilimin ışığında daha güçlü yarınları inşa etmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi getirdiğimiz noktadan çok daha ileri noktaya sizler taşıyacaksınız. Yarınımız bugünümüzden daha güçlü, daha kuvvetli olsun ki sadece kendimize değil, dünyanın her coğrafyasında kötülüklerin yaşandığı şu günlerde güçlü bir devlet olarak dünyaya ve tarihe damgamızı vuralım."

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Mehmet Ertabak ise bilim ve teknolojinin buluşacağı etkinlikle, gençleri bilimsel keşiflere yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Gençleri geleceğin dünyasına hazırlamanın çok önemli olduğunu aktaran Ertabak," Proje TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve SEKASAR Vakfı sponsorluğuyla gerçekleştiriyor. Bu şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 38 atölye sunulacak. Astronomiden robotik kodlamaya, yapay zekadan 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek bu atölyelerle gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Şenlik, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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