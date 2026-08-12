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Karaman'da işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Karaman'da işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Karaman'da inşaat halindeki bir binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Karaman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi 1038. sokaktaki bina inşaatında çalışan Mesut Yıldız (39), 12. kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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