Haberler

Karaman'da 229 personel ve 71 araçla saha tatbikatı yapıldı

Karaman'da 229 personel ve 71 araçla saha tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, enkazda arama-kurtarma, yangın ve kimyasal tehditlere müdahale senaryoları 299 personel ve 71 araçla gerçekleştirildi.

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda saha tatbikatı düzenlendi.

Üniversite Mahallesi'ndeki AFAD Eğitim Parkuru'nda düzenlenen tatbikatta, enkazda arama-kurtarma, afet anında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler durumlarında yapılacak müdahaleler gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikata, AFAD ekipleri, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, Türk Kızılay, belediye ve diğer kurumlar katıldı.

Tatbikat, 299 personel ve 71 araçla yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, ilgili kurumların müdürleri ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
İmamoğlu'ndan diploma iptaline karşı yeni hamle: Dosya Danıştay’da

İmamoğlu diploma davasını danıştay’a taşıdı
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak