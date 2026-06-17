Karaman'da 229 personel ve 71 araçla saha tatbikatı yapıldı

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda saha tatbikatı düzenlendi.

Üniversite Mahallesi'ndeki AFAD Eğitim Parkuru'nda düzenlenen tatbikatta, enkazda arama-kurtarma, afet anında yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler durumlarında yapılacak müdahaleler gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikata, AFAD ekipleri, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, Türk Kızılay, belediye ve diğer kurumlar katıldı.

Tatbikat, 299 personel ve 71 araçla yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, ilgili kurumların müdürleri ve kurum personeli katıldı.