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Karaman'da 7 Aylık Güvenlik Bilançosu Açıklandı

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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, güvenlik bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık bilançosunu paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi veren Sarıibrahim, 6 bin 4 asayiş olayı, 585 trafik kazası ve 395 narkotik suç operasyonu gerçekleştiğini açıkladı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, güvenlik bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık bilançosunu paylaştı.

Sarıibrahim, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2000'e yakın personelle 270 bin vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Personelin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Sarıibrahim, "7 aylık süreçte 6 bin 4 asayiş olayı gerçekleşti. Bu olayları mala ve kişilere karşı işlenen suçlar şekilde ikiye ayırıyoruz. Hapis cezası olup yakalanan 6 bin 963 zanlı var. Ayrıca çalışmalarda 198 ruhsatsız tabanca, 217 ruhsatsız av tüfeği ve 1767 kesici delici alet ele geçirildi." dedi.

Sarıibrahim, il genelinde 585 trafik kazasının meydana geldiğini bu kazalarda 5 kişinin vefat ettiğini 594 kişinin ise yaralandığını belirterek, 273 bin 282 aracın sorgulandığını 11 bin 101 sürücüye de ceza uygulandığını bildirdi.

Narkotik suçlarla ilgili 395, kaçakçılık suçlarıyla ilgili ise 82 operasyon yapıldığını aktaran Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Narkotik operasyonlarında 562 kişi yakalandı ve 41'i tutuklandı. Çeşitli miktarlarda eroin, kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında 82 operasyon yapılırken 221 kişi yakalandı, 8 zanlı tutuklandı. 2 milyon 605 bin makaron, 471 litre bandrolsüz içki, 5 bin 480 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 81 litre akaryakıt, 1530 kilo tütün, 899 tarihi eser ve 349 sikke ele geçirildi."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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