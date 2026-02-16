Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-15 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 21 bin 505 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 77 fişek, 18 kesici-delici alet, 9 bin dolu makaron,120 litre etil alkol, 43 sentetik ecza hap, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.