Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Güncelleme:
Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-15 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-15 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 21 bin 505 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 77 fişek, 18 kesici-delici alet, 9 bin dolu makaron,120 litre etil alkol, 43 sentetik ecza hap, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
