Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 44 kişi sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlananlardan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat-8 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 44 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 14 kesici-delici alet, 20 bin dolu makaron, 110 bin boş makaron, 11 sentetik ecza, 120 kilogram kıyılmış tütün, 30 elektronik sigara, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.