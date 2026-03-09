Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat-8 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 44 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, 14 kesici-delici alet, 20 bin dolu makaron, 110 bin boş makaron, 11 sentetik ecza, 120 kilogram kıyılmış tütün, 30 elektronik sigara, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.