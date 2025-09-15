Karaman'da 51 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-14 Eylül tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 20 bin 831 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 21 kesici-delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.