Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 10-19 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 256 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanarak 21'i tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve etil alkol ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-19 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 256 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 4 kesici-delici alet, 9 fişek, 32 kök kenevir bitkisi, 65 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robotlar otomotiv devini karıştırdı: İşçiler kazan kaldırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı